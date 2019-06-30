特朗普訪韓：見到男團EXO　伊萬卡好興奮

美國總統特朗普上周六（29日）轉抵南韓訪問，當晚前往首爾青瓦台與總統文在寅共進晚宴。韓方為了隆重其事，不但邀請了該國著名女子高爾夫球員朴世莉與特朗普交流，更安排人氣男團EXO到場，原來特朗普女兒伊萬卡一家是他們的樂迷。



EXO多名成員穿上西裝出席活動，文在寅親自向特朗普介紹他們，特朗普之後亦與EXO成員逐一握手。不過，在場最興奮的人士相信是伊萬卡，她不但獲得EXO附上親筆簽名的專輯，更在美國駐韓大使哈里斯揸機下，與該男團成員合照。EXO其後在社交網發文，感謝伊萬卡一家支持他們，並希望有機會再見面。



在去年平昌冬季奧運閉幕禮上，EXO是其中一個表演單位，他們之後與美國代表團成員之一的伊萬卡合照。據報伊萬卡當時表示，她的子女都是EXO的樂迷。



至於特朗普，文在寅則安排他與朴世莉會面，雙方交談一段較長的時間，他更表明朴世莉有機會成為其高爾夫球拍檔。特朗普此次南韓之行議題是美韓關係及朝鮮半島無核化，而外界關注他周日（30日）參觀非軍事區時，北韓領袖金正恩是否赴會現身。