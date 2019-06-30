梅根難服侍？　阿奇保母6周換2次

自從美國女星梅根嫁給英國哈利王子後，其生活和處事方式一直受媒體關注。她上月誕下兒子阿奇，但卻被英國傳媒踢爆，於6周內換走2個保母，正僱用第3個保母。她頻頻換保母和團隊成員，恐令梅根在英國國民心中的形象再次下滑。



英國《太陽報》報道，接近哈利和梅根的消息人士上周五（28日）表示，為阿奇換保母是私人問題，嬰兒成長不同階段需要不同保母，首個保母專職在夜間照顧阿奇，哈利不想匆忙決定或冒險，希望揀選最合適保母。白金漢宮拒絕評論員工聘用事宜。



據指，哈利和梅根不想按照皇室傳統，聘用從知名諾蘭學院（Norland College）畢業的保母，甚至希望為阿奇聘用男助理。據說梅根已透過專業人才招聘機構找人，並明白地告訴招聘人員，她比較喜歡用美國人，並希望保母覺得自己身為家中的一分子，而不是穿制服的工作人員。她從不掩飾，自己十分以身為美國人為傲。



事實上，梅根身邊的工作人員頻頻離職。早在去年11月她開除了只任職了6個月的女公關，然後為皇室工作17年的女私人秘書科恩、一名女性保鑣，2名私人秘書亦先後離職。

