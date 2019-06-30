新聞背後：美朝積怨深　險釀核戰

自1950年韓戰爆發至今，美國與北韓積怨日深，演變成一場又一場的危機。在美國的制裁及軍事演習威嚇下，謀求自身安全的北韓悍然研發戰略武器，近年更宣稱擁有可打擊美國本土的核武及導彈技術。



Q：韓戰停戰協定有甚麼簽訂方？

A：韓戰停戰協定由中國人民志願軍、北韓人民軍及聯合國軍簽訂於1953年7月27日，在板門店簽署，南韓因反對而拒簽。北韓其後於2009年宣布退出停戰協定，並於2013年宣布不承認停戰協定。



Q：美朝曾爆發甚麼重要危機？

A：美軍的間諜船普韋布洛號於1968年1月23日，在元山被北韓捕獲。美國於同年12月接受北韓的要求，承認錯誤及道歉，並確保不會再發生同類事件。北韓釋放美軍船員，但拒絕交還船隻。



美軍的EC-121偵察機於1969年4月15日，在北韓東北海域上空被擊落，31名機組人員死亡，美國政府曾一度揚言使用核武報復。



Q：冷戰後的美國對朝政策有甚麼特點？

A：美國對朝政策建基於北韓崩潰論立場上，聚焦於北韓的核武器問題，政策長時間由國防部而非國務院主導。美國對北韓採取外交封鎖、軍事遏制及經濟封鎖等高壓政策，企圖令北韓內部矛盾升級，從而導致北韓政權崩潰。此外，美國亦透過增加中國的外交壓力，迫使中國對朝制裁。