板門店政治意義重大　特朗普任內多名高官曾到訪

韓戰參戰方中國、北韓及聯合國軍，於1953年7月決定在板門店簽署《朝鮮停戰協定》，自此確立以三八線及其附近地區組成的南北韓非軍事區（DMZ）。該處承載重要政治意義，過往有多名美國官員到訪並發表重要演說，左右半島局勢。



前年3月，時任美國國務卿蒂勒森首次出訪東亞便前往DMZ，於板門店共同警備區的伯尼帕斯軍營與官兵用餐。針對會否在朝鮮半島增加軍備甚至核武，當時蒂勒森表示「不排除任何行動」。隨後他趕抵南韓首爾，強調美國對北韓的「戰略容忍」已告終。



同年4月，美國副總統彭斯亦親臨當地，前往距離三八線只有百米之遙的「自由之家」，慰問駐軍官兵及發表演說等。他重申美國對北韓的戰略容忍已結束，警告北韓不要錯判美國的決心。惟他亦放口風，指美國會考慮所有對朝選項，希望中國協力解決朝核問題。



在去年4月兩韓首腦會談期間，南韓總統文在寅與北韓領袖金正恩，在板門店韓方一側的「和平之家」，簽署及發表《板門店宣言》，兩韓再次確認不向對方動用任何形式武力的互不侵犯協議，並將非軍事區打造成和平地帶。