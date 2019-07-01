30年前曾對前妻及其閨密動粗　或影響約翰遜拜相機會

英國下任保守黨黨魁兼首相大熱門約翰遜的前妻好友向傳媒爆料指，1989年約翰遜曾對首任妻子及自己動粗，事件得到其前妻無言確認。這令約翰遜的人格和脾氣再受質疑，未知會否影響他成為首相的機會。約翰遜拒絕評論報道。



《星期日泰晤士報》報道，現年51歲的戈斯林（Louisa Gosling）是劍橋大學畢業生，現任職數據私隱顧問，是約翰遜首任妻子莫斯廷-歐文（Allegra Mostyn-Owen）的好友。



戈斯林指30年前莫斯廷-歐文有一晚到她家，指約翰遜行為作出指控，又形容他的脾氣很可怕，最終莫斯廷-歐文在戈斯林家住了數周。戈斯林指數天後，約翰遜在街上跟蹤她，又捉住她的手臂，將她推入一間酒吧。約翰遜要她講出太太說過甚麼「謊話」，戈斯林指莫斯廷-歐文傷心，約翰遜則罵妻子為撒謊者。



戈斯林又指約翰遜曾警告她，若將太太對他的指控傳開去，要留意自身安危。她形容約翰遜當時態度是欺凌別人、具攻擊性、憤怒及絕望。就戈斯林對約翰遜的指控，莫斯廷-歐文稱不會確認或否認，但覺得《新政治家》印上約翰遜關在籠裏政治漫畫的封面很好。約翰遜接連傳出不利新聞，此前他曾因與女友爭吵而要警察調停。

