數十萬人出席反政府示威　最少5人遭射殺

蘇丹首都喀土穆及其他城巿周日（30日）有反對軍政府的大型示威，人數達數十萬人 。警方和軍人施放催淚氣體並開槍驅散示威者，最少5名示威者喪生，另有多人受傷。埃塞俄比亞和非洲聯盟正於示威者和蘇丹軍方之間斡旋。



國民在喀土穆多地示威，有目擊者指，警方至 少在3處向示威者施放催淚氣體。示威者高舉國 旗及標語，並敲打礦泉水罐。有民眾搬大石頭封住身處廣場的入口，防止軍警進入。恩圖曼巿和阿特巴拉巿分別有4人和1人在鎮壓下喪生。



軍政府副領導人達加諾（Mohamed Hamdan Dagalo）上周六（6月29日）警告，不會示威者容忍破壞公物之舉。他稱：「有人破壞公物，有人有計劃、隱藏的計劃，我們不希望有麻煩。」而示威者則很擔心有暴力事件發生。25歲的 國民穆斯塔法（Mustafa）表示：「我預期會有很多人，安全部隊很有可能會對示威群眾動武。」



自4月初起，就有示威者在軍方總部外紮營。軍 方武裝部隊6月3日突襲軍方總部外的靜坐現場 ，掃射及毆打示威者，導致數十人死亡，數百人受傷。

