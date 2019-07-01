朝中社︰第3次特金會具歷史性　重啟建設性對話

美國總統特朗普和北韓領袖金正恩周日（6月30日）下午在板門店舉行第3次特金會。朝中社周一（7月1日）指金正恩應邀在非軍事區進行閃電式會晤，又形容會面具歷史性。



朝中社指，1953年簽署停戰協定66年後，美朝兩國領導人在分裂的象徵—板門店歷史性握手，驚人現實展現在眼前；金正恩就時隔120多天再次和特朗普會晤，互致親切問候，並帶領特朗普走向板門店朝方地區。金正恩和特朗普走到板門店朝方地區的板門閣前再次握手，美國現任總統史上首次跨過軍事分界線踏上北韓領土的歷史性瞬間載入史冊。



朝中社又指，美朝兩國最高領導人互相解釋緩和朝鮮半島緊張局勢、終止並戲劇性地轉變美朝兩國之間不愉快關係的途徑，以及各自關切和關心問題，並表示完全理解和同感。兩國最高領導人同意將繼續密切聯繫，為在朝鮮半島無核化和美朝關係中打開新的突破口，重啟並積極推進建設性對話。



金正恩指，因為跟特朗普總統良好的私人關係，才會僅用一天就能成功進行這樣的戲劇性會晤，將繼續創造出別人預想不到的好結果，發揮克服重重困難和障礙的神秘力量。北韓外長李勇浩和美國國務卿蓬佩奧參加會談，美朝兩國最高領導人對會談結果表示極大的滿意。

