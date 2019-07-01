侯俊偉︰不會多付1便士脫歐分手費

英國保守黨領袖兼首相爭奪戰兩名候選人之一的現任外相侯俊偉稱，英國一旦在沒有協議的情況下脫歐，他亦會考慮將390億英鎊（約3900億港元）的「脫歐分手費」的部分扣起來。



侯俊偉對《星期日泰晤士報》表示，英國只會支付歐盟法定要求的脫歐分手費，其餘的一個便士也不會交付。侯俊偉指，他作為一個商人，經常要支付帳單，但任何人想我會開一張沒有銀碼的支票交給歐盟，這個是非常錯誤的。



分析指出，侯俊偉之所以要提出不會支付歐盟任何多於法律責任以內的「脫歐分手費」，和競爭對手前外相約翰遜的觀點相若，目的是想拉攏黨內一些支持硬脫歐的黨員認同。



智囊機構「政府學會」早前指出，如果英國政府拒絕支付歐盟的「分手費」，英國將會面臨法律的挑戰。但國會上議院一份報告指出，上議院收到的意見卻不一樣，最有力的論點顯示，在法律層面上，英國在離開歐盟後根本不需要承擔任何款項。



侯俊偉和約翰遜目前四出為競選造勢，周六至下周一（6日至8日）將會由保守黨內的16萬名黨員作出郵遞投票選出新黨魁，預期7月23日會公布結果，7月24日新首相將會登場。



駐英國記者章怡報道

