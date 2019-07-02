父親性侵女兒因「無反抗」脫罪　專家斥法庭「錯重點」

日本近來有多宗少女遭父親性侵的案件，被告最終因受害人「並非沒法反抗」為由而脫罪，引起關注家暴團體的批評。有專家指出，大部分家庭性暴力的受害者，在成長過程中都沒法向他人求助。



愛知縣一名19歲女生，過去在家中多次被迫跟父親性交。名古屋地方法院岡崎分部今年3月裁定，被告準強制性交罪名不成立。判決認定，雖然被告在女兒中學時期就開始性虐待及性暴力，但卻不認定雙方之間有「強烈的支配主從關係」，更指受害人某程度上基於自我意志生活，不足以判定是「有明顯沒法抵抗的理由」。



靜岡縣一名父親在兩年間，多次強迫只有12歲的女兒跟他發生性行為。惟靜岡地方法院在今年3月裁定被告無罪，原因是他們有7名家人同居，卻沒人發現事件，是「極度異常」的情況；加上受害人的口供有變，認定供詞不可靠。



接觸很多虐童案的立命館大學教授野田正人認為，既然確定發生過性虐待，卻將焦點放在受害人當時能否反抗，根本是「搞錯重點」。他稱：「若不知如何抵抗，那當然沒法抵抗。」支援家暴受害者的團體「WANA關西」負責人藤木美奈子指出，對孩子來說雙親就等同掌握他們的命運，認為自己不得不聽從命令，社會應在此前提下提供協助。