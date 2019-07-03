馬國禁海砂出口　英媒：星洲填海計劃恐受影響

英媒周三披露，馬來西亞自去年10月起禁止海砂出口，由於新加坡正有填海計劃，因此可能受影響。報道指，馬來西亞首相馬哈蒂爾下此決定，原因之一正是不滿國土用作鄰國國土擴張。



新加坡主要依賴馬來西亞進口，報道引述兩名馬國高官指，馬哈蒂爾去年5月上台後，下令同年10月起全面禁止海砂出口，因他不滿國家土地被「富貴鄰居」新加坡用作增加國土，同時認為該國有貪官從海砂出口生意中得益。惟馬國政府不宣布禁令，是擔心事件引發外交風波。



消息又指，馬哈蒂爾同時收緊河砂及河口砂的出口限制。馬哈蒂爾的新聞秘書證實禁令已生效，但指政府無意阻礙新加坡填海，只為打擊砂礫走私。



新加坡國家發展部未有直接回應馬國禁令，但指星洲從多國買入砂礫，以確保供應穩定。新加坡海事及港務管理局亦指，當地大型填海項目大士港的工程進度良好。該港建成後，將是全球最大貨櫃碼頭。



報道引述兩名參與新加坡沙礫入口的商人指，目前砂礫數量持續減少，企業最遠要從印度入貨，致成本上漲。海砂常用於填海，河砂則是建築物料如水泥的主要元素。