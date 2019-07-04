逃犯條例：中英針鋒相對　劉曉明批英方「站錯邊」

中國駐英國大使劉曉明周三（3日）表示，英方在香港修訂逃犯條例上的言論「站錯邊」，呼籲英方「避免進一步干預」香港事務，否則有可能「進一步破壞」兩國關係。英國外交部隨即表示已傳召劉曉明，指他在香港問題上作出「不能接受和不準確」言論。



劉曉明周三在倫敦大使館召開記者會，現場有25家中外媒體共40名記者出席，他回應英國政府在香港示威上的言論時說：「我希望英國政府明白（發表這些言論的）後果，並避免作出更多干預，以免進一步破壞（兩國）關係。」



他批評殖民地思想依然縈繞部分英國官員和政客的腦中，好像忘記了香港已回歸祖國懷抱，並指英國政府「站錯邊」，作出不適當的言論，不但干涉香港內部事務，更支持「暴力的違法人士」。他重申說：「香港是中國的特別行政區；和以往在英國殖民統治下已經不再一樣。」強調中央政府堅決支持香港特區政府對這起嚴重違法事件追究到底，依法處置。



劉曉明又警告多次就事件發表意見的英國外相侯俊偉，「尊重主權、領土完整和不干涉（中國）內政的原則」。他指出，只要這些原則被違反，兩國關係就會出現問題。他說：「像（侯俊偉）這種資格的高級官員卻向這些違法人士展示支持，這非常令人失望。」他又批評部分英國媒體的報道存在嚴重偏見，有些甚至惡意中傷。



劉曉明指出，「一國兩制」是中國政府單方面向全世界作出的莊嚴承諾，並不是對英國政府的承諾。他認為，中英關係某程度上因英方干涉香港事務受到損害，促請英國政府反思在香港問題上的言行，避免進一步損害兩國關係。劉曉明希望不論誰人當選英國首相，能遵守中英兩國政府達成的共識，一旦有人違反互相尊重主權領土完整及互不干涉內政原則，中英關係肯定出現問題。



駐英使館發言人表示，劉曉明應約會見英國外交部常務次官麥克唐納，雙方沒有談及記者會一事。在談及香港問題時，劉曉明對英方粗暴干涉香港事務和中國內政，表示強烈不滿和堅決反對，敦促英方停止干擾香港法治。



中國官媒亦發表社評，指侯俊偉的最新表態無異於煽風點火，他火上加油毀的是自己和英國形象，又指他用個人政治利益挖了中英正常關係的牆角，自私且沒水平。文中更指，中國無法令侯俊偉及美國眾議院議長佩洛西這樣的人不對香港事務大放厥詞，美英等國的行為有搞亂香港的罪惡動機。



侯俊偉則在社交平台上回應說：「國家之間的良好關係建基於互相尊重和遵守雙方之間有法律效力的協議。」他強調這些價值觀將可令兩國之間「偉大的關係得以維持」。



內地央視周四再評論，沖擊立法會事件讓市民看清反對派真面目，亦令人更加明白維護公平正義、繁榮穩定是香港之福，暴力亂港、挾洋自重是香港之禍。評論又指，凡是經過「顏色革命的地方皆生靈塗炭、一蹶不振，值得香港人引以為鑑。