斯特龍博利島火山兩次嚴重爆發1死　神父：火雨落下如地獄

意大利南部斯特龍博利島一座火山周三（3日）爆發，導致一名男子死亡，多人受傷。當局疏散約70名居民以及遊客，亦有派出海軍船隻到場戒備。目擊者形容現場火如雨下，猶如地獄一樣；另有人直接由地面跳入水中，只為保住性命。



意大利政府表示，該座火山在爆發之前，火山口已經溢出熔岩，並冒出高達2000米的濃煙。火山最後於下午2時46分左右兩度爆發，規模是有紀錄以來最大之一。當局其後派出消防隊伍以及海軍船隻到場，展開撲火以及大型疏散行動，幸而多名居民以及遊客已經撤走。



然而，一名來自西西里島的35歲男子，當日下午與巴西籍拍檔一同登山，期間被飛墮的石塊擊中喪生。他的拍檔獲救時出現脫水症狀，神情驚慌。消息稱，兩人當時正在需要導遊陪伴才能進入的限制區域以下400米的地區行山。



這次火山爆發令不少遊客驚惶失措，有遊客直接跳水逃生，另有人走入當地居民家中暫避。當地一名神父形容，火山爆發時有如置身地獄，「因為火花猶如驟雨般從天而降」。另有一名在島上酒店工作的員工表示，他聽到巨響後，不禁掩住雙耳，一股灰雲隨後籠罩四周，整個天空盡是火山灰。



斯特龍博利火山位於斯特龍博利島，是意大利的渡假勝之一，每年春天吸引不少旅客慕名而來。該地火山是全球其中一個最活躍的火山，自1932年起經常爆發。對上一次爆發在2002年，造成6人受傷，摧毀附近的碼頭、船隻、建築物。

