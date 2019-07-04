釜山狗肉市場關閉　85狗重出生天

南韓再有大型狗肉市場關閉，位於釜山的龜浦市場與當局協議結束營業，有85隻狗被動物組織救走，原本眼神絕望的狗隻，一一被從籠中救出，投入動物組織人員懷中，更露出開心的神情。



當地政府與肉販達成協議，資助他們在其他市場做生意，狗販遂釋放犬隻，由國際人道協會（HSI）、南韓動物權益倡議及釜山防止虐待動物聯盟合作接收。這些狗的命運悲慘，如果沒被救走，會在籠中度過一生，被顧客選好後，會在其他狗面前受電刑死亡，部分狗更會被電20分鐘才死。牠們現時被送到臨時收容中心，慢慢康復。組織之後會安排牠們到美國及加拿大的新家，小部分會留在南韓供人收養。



HSI的金娜拉（音譯，Nara Kim）表示，該狗肉市場已是殘酷對待動物的象徵，結束該市場，亦代表結束了南韓狗肉史的一個時代，執法及地方部門已開始打擊這個一般南韓人都不齒的行業。金娜拉形容，市場內的情況令人相當不安，瀰漫着薰人的惡臭。



南擊各地政府近年陸續打擊狗肉市場，其中京畿道城南市去年清拆國內最大的狗隻綜合屠宰場，今次則是首次有市場在政府及肉販簽好完整協議後結束營業。首爾市長朴元淳也揚言要關閉全市的狗肉市場。動物組織相信南韓狗肉市場已開始崩潰，要求青瓦台兌現承諾，把狗剔出家畜名單，今屆國會也應提案取締狗肉市場。