九州暴雨增至2死5傷　8旬嫗家中遭山泥活埋身亡

日本九州近日暴雨不斷，增至2死5傷。不少民宅被山泥掩蓋，部分地區水浸，鹿兒島有車被洪水沖走及有堤坡被河水沖毀。雖然當局指示逾100萬人撤離，惟鹿兒島直至周四（4日）上午，僅有3000人入住避難所。宮崎、熊本兩縣在同日正午已解除避難指示。



鹿兒島及宮崎兩縣周四近650間學校停課。鹿兒島知事周三（3日）形容「形勢極其危險，大災難隨時可能發生」，又指已請求陸上自衞隊向山泥傾瀉可能性較高的鹿兒島市及南瀨馬市分別派遣100人候命。鹿兒島縣上午6時40分有一間住宅被山泥傾瀉掩埋，獨居該處的85歲山下婆婆失蹤，搜索人員其後發現她的遺體。



鹿兒島縣自發出避難指示後，一度有8787人入住避難所，惟早上雨停後民眾多選擇回家，不少人擔心住處後山會有山泥傾瀉，但認為不能一直留在避難所。亦有老人表示會以安全為前提，打算多留一段時間。南鹿兒島站早上約11時，有鐵軌旁高20米山坡發生輕微山泥傾瀉，未有造成損失。國土交通部透露，鹿兒島縣和及新潟等9個縣共發生了43宗山泥傾瀉，JR鹿兒島線、日豐線等9條路線當日上午8時停運。



九州南部由6月末開始總降雨量已超逾1000毫米，暴雨周四繼續向西北方向移動，未來幾日將為中部及東部帶來暴雨。氣象廳預測直至周五（5日）上午6時，九州南部、東海地區未來24小時內降雨量較多，呼籲近畿到東日本地區民眾亦應小心山泥傾瀉、低窪地區水浸、河流漲水及龍捲風等。