日本限半導體出口　韓網民籲抵制日貨

日本因二戰勞工賠償爭議，周四（4日）起開始限制向南韓出口半導體材料。南韓民眾之間出現抵制日貨的言論，並在網上持續擴大。有大學生則在首爾的日本大使館及日資商店門前發起示威。



南韓一個論壇周三（3日）出現題為「一同參與抵制日貨行動」的貼文，並附有抵制日貨清單，數百名網友留言表示支持行動。還有網友制作了宣傳的海報，中間是大寫的英文NO，下面用英文或韓文寫著「抵制日本」、「不去」、「不買」等文字。一個育兒論壇內，也出現「抵制日貨」主題，底下數十條網友留言，均表示贊成。



還有一名網友，在其個人網站上傳了詳細的「抵制日貨清單」。清單分為6大類，包括「戰犯企業」、電子、相機、汽車、電單車和單車。被列出的品牌多達數十個，如Nikon、日產、松下、索尼、佳能、豐田、本田、聲寶等。周三下午，有大學生團體在首爾多處發起示威，地點包括日本駐南韓使館、光化門Uniqlo、豐田代理店和龍山站的強制徵用勞工像前。



日本經濟產業省今日起正式將南韓剔除出簡化出口手續的優待名單，涵蓋液晶工程材料含氟聚酰亞胺、防腐劑、化學物氟化氫及生產技術。南韓財長洪南基警告，如果日本長期限制向南韓公司出口高科技材料，將採取直接的反制措施，包括向世貿申訴。青瓦臺官網上，有人發布題為《請韓國政府針對日本經濟制裁採取報復措施》的帖子，目前已有11622人表示支持。