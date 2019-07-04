失蹤中澳混血留學生離朝抵日　證實獲釋

在北韓平壤生活的29歲中澳混血留學生西格利（Alek Sigley），於上周一（6月24日）在Twitter發文後突然失蹤，外界懷疑他被平壤政府拘禁。事隔逾一周，澳洲總理莫里森證實西格利周四（7月4日）從拘禁獲釋，他同日現身北京機場，情況良好，但對事件過程三緘其口。他稍後轉飛日本東京。



與北韓有邦交的瑞典，一直代澳洲處理事件，早前派出特使哈施塔德赴平壤。西格利周四在哈施塔德的陪同下，抵達北京機場，神情輕鬆。西格利向在場記者稱︰「我情況不錯，非常好。」惟他沒有回答此前在北韓發生了甚麼事。



身處澳洲珀斯的西格利父親加里對兒子安全獲釋感到高興，指已跟兒子通電話，形容西格利身心狀態很好，拘禁期間獲良好對待。西格利現已抵達日本東京，跟日籍妻子森永友實團聚，並相信他稍後會回澳洲。



曾與西格利一起在北韓唸書的女友人多爾頓（Browyn Dalton）讚揚西格利是年青有為的亞洲學者，不相信他曾做錯事；又指西格利的太太對丈夫獲釋感興奮。澳洲政府感謝瑞典幫忙，總理莫里森指︰「我對瑞典當局提供寶貴協助，讓西格利迅速獲釋，表達由衷感謝。」



西格利的父親是澳洲人，母親是中國人。西格利在平壤金日成大學修讀碩士，同時經營安排外國人赴平壤觀光的生意，多次在網上撰文，內容以北韓生活的正面消息為主。外界早前懷疑，西格利被拘禁與美國總統特朗普訪問南韓有關。特朗普周日於板門店與北韓領袖金正恩會面，更跨過三八線，成為首位踏入北韓領土的在任美國總統。