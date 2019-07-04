政府公告本月舉行參院選舉　聚焦修憲及消費稅

日本政府周四（4日）公告，本月21日舉行第25屆參議院選舉投票。今屆共有357名候選人，競逐需要改選的124個議席，選舉議題將聚焦在10月上調消費稅至10%、修改憲法及年金問題。



這是第4屆安倍內閣自2017年11月成立以來，第一場大型國政選舉，今次的候選人人數比2016年上一屆參院選舉少。45個選區的74個議席由211人競逐，其中自民黨有最多的49名候選人，其次是立憲民主黨的20人；而50個比例議席則由146人競逐。



首相安倍晉三表示，國會議員有責任審議有關在憲法明記自衞隊一事，又矢言會慎重管理年金財政狀況。修憲勢力包括自民黨、日本維新會等，目前佔眾參兩院三分之二以上議席。今次只要取得86個議席，便可維持參院額定議席的三分之二。自民黨幹事長二階俊博表示，自民、公明兩黨目標是取得改選逾半數的63個議席。



立憲民主黨、國民民主黨、共產黨和社民黨決定在32個改選1人區，推出統一的候選人以對抗自民黨。他們將追究「安倍獨大」格局下接連發生的森友學園等政府醜聞。