逃犯條例：英連番評論修例情況　中方多次反擊

香港政府修定《逃犯條例》一事惹起國際社會關注，英國外相侯俊偉近日多次發表言論，評論修例工作及反對修例的示威情況，中方則批評侯俊偉的涉港言論，事件不斷升級。



6月25日

英國：侯俊偉指十分關注修例一事，已促請特區政府就6月12日金鐘警民衝突展開獨立調查，當日已向特首交涉。他指在相關報告完成前，英方將暫停向香港輸出相關防暴裝備。



6月26日

英國：外交部發言人表示，《中英聯合聲明》是中英一項具有法律約束力的條約，至今仍然有效。英國作為簽署方，將會繼續捍衞其自身立場。

中國：外交部發言人耿爽回應侯俊偉日前的言論，指香港事務純屬中國內政，反對英方干涉。



7月1日

英國：侯俊偉社交網回應香港示威者衝擊立法會大樓，指英方對香港及其自由的支持堅定不移，港人須有和平示威的權利，但不接受暴力行為。

中國：耿爽稱英方近期頻對香港事務指手劃腳、橫加干涉，對此表示強烈不滿及堅決反對，奉勸英方擺正位置，停止以任何方式干預香港事務。



7月2日

英國：侯俊偉表示英國希望香港及中國政府明白，是自由讓香港變得特別，這是在《中英聯合聲明》中獲得保證的。



7月3日

中國：耿爽再批評侯俊偉沉浸在昔日英國殖民者的幻想中；劉曉明則批評英政府「站錯邊」，呼籲英方避免進一步干預香港事務，否則有可能進一步破壞兩國關係。外交部駐港公署對侯俊偉的涉港言論強烈憤慨，已向英國駐港總領館負責人提出嚴正交涉。



7月4日

英國：外交部表示已傳召劉曉明，指他在香港問題上作出「不能接受和不實」言論。侯俊偉重申若中國違反《中英聯合聲明》將會有後果，並再次表示反對示威者暴力衝擊立法會。

中國：耿爽於例行記者會指劉曉明已清楚闡述中方立場，又警告英國一些人士不要在香港問題上「一錯再錯」。中國日報同日刊登評論文章批評西方政府干預香港事務。