保密教父母身份　哈利長子阿奇將低調受洗惹議

英國哈利王子伉儷的長子阿奇，將在本周六（6日）按照皇室傳統接受嬰兒洗禮。不過洗禮將以私人形式舉行，這與他堂兄喬治王子受洗時的隆重典禮有天壤之別。而阿奇的教父母身份將會保密，惟此舉引起外界批評，指公眾有權得悉皇室資訊。



據白金漢宮周三（3日）發出的通告，沒有王子頭銜的阿奇將會在溫莎堡內的小教堂領洗，儀式由坎特伯雷大主教親自主持，教父教母的身份將會保密。不過，有消息估計，著名美國網球手S威廉絲和加拿大造型師穆羅尼將榜上無名，哈利梅根均將挑選好友作教父母。



有正撰寫哈利王子傳記的皇室專家朱納（Penny Junor）批評，外界並非想將阿奇變成公眾資產，但國民有權分享新皇室成員受洗的喜悅。自從阿奇在今年5月出生以來，一向高調的梅根極少公開露面；連兒子出生詳情亦沒有如其他高級皇室成員般告知傳媒。不過最近，哈利梅根卻因動用240萬英鎊（約2300萬港元）公帑整修新居，備受批評。朱納狠批︰「要是他們想要完全的私隱，就請跟遊戲規則，自己掏腰包付裝修的賬。」