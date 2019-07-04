Google違禁令公開命案疑犯名字　新西蘭狠批卑鄙

英國年輕女遊客米蘭（Grace Millane）去年在新西蘭奧克蘭被殺，在英紐兩地引起廣泛注意。互聯網巨擘Google因違反新西蘭法院禁令，在審訊完結前讓疑兇名字的消息流出，被新西蘭司法部長利特爾狠批為「對司法系統舉中指」。



米蘭去年11月被殺後，新西蘭法院禁止傳媒披露疑兇名字，但一封寫有兇手名字的Google電郵，被發予訂閱其新聞服務的公眾。利特爾稱，Google代表初時向總理阿德恩保證會處理。司法部今年3月曾跟進事件，Google僅以短短一段電郵文字回覆，稱由於外國傳媒已紛紛披露疑犯名字，Google無意改變自己的政策。



利特爾批評Google的做法卑鄙及極度不尊重，稱：「這是對新西蘭司法及米蘭的家人舉中指。」他表示不會接受，如Google不退讓，就會遁法律及國際協議途徑向其施壓。他又表示，在早前恐怖分子利用社交網直播清真寺恐襲的事件中，Google負起責任與新西蘭當局合作，希望Google今次也從善如流。Google回應新西蘭傳媒稱，尊重該國法律，也明白事件的敏感度。



22歲的米蘭大學畢業後展開長途旅行，去年11月抵達奧克蘭不久失蹤，警方12月在當地郊區發現其遺體，一名27歲男子被捕，他否認謀殺控罪。新西蘭司法部以保障公平為由，禁止傳媒發布疑犯名字，但有關禁令無法管制外國傳媒，部分英國傳媒披露其姓名，最後被Google新聞服務轉載發送。



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