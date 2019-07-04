政府提出引入新反恐法　極端分子最多2年不得回國

澳洲政府提出引入新的反恐法，讓涉嫌參與海外恐怖活動的澳洲公民在最多兩年內不得回國。內務部長達頓周四（4日）將立法議案提交國會，呼籲工黨支持。



如果國會通過了這項立法，將賦予內政部長權力，暫時阻止懷疑是極端分子的澳洲公民回國，他們可能需要滯留海外或難民營長達2年之久。執法部門擬定計劃管理有關風險，待所有預防措施就位後他們方可回國。



此禁令亦將適用於被情報部門列為「因政治相關暴力而對安全構成威脅」的澳洲公民，但不適用於14歲或以下人士。若涉事者介乎15至17歲，內政部長必須以兒童利益為最先考慮，才決定是否對其下禁令。



達頓表示，自2012年起已有230名澳洲公民前赴敍利亞和伊拉克，為極端組織戰鬥。他指：「目前仍有約80人仍活躍於衝突區，澳洲國家安全部門指出，很多人關注這些參戰分子很可能在不久的將來尋求回國。」



此外，澳洲參議院周四（4日）通過在未來10年減稅1580億澳元（約8641億港元）的計劃，希望透過減稅措施來刺激經濟增長。全國約1000萬個中低收入者，最快可於1周內收到退稅，最高可達1080澳元（約5906港元）。減稅計劃周二（2日）在眾議院通過，當天是眾議院自5月國會大選後的首次會議。



澳洲總理莫里森指，保守聯盟在5月大選的勝利，令他更有信心通過減稅計劃。而工黨則認為富人在減稅計劃中得益太多，因此反對計劃。