逃犯條例：華外交部警告英政府勿在港問題一錯再錯

英國政府多番發表有關香港政府修訂《逃犯條例》的言論，中方多次反駁。中國駐英大使劉曉明周三（3日）召開記者會後，隨即被英方傳召交涉。中國外交部發言人耿爽周四（4日）於例行記者會指，劉曉明與英國外交部常務副部長麥克唐納見面時，清楚闡述中方立場。耿爽又警告英國一些人士不要在香港問題上「一錯再錯」。



耿爽說，英方某些人又在就香港問題說三道四，指英國外相侯俊偉已就涉港問題發表言論，這兩天又換了一個人指手畫腳。中方對侯俊偉的涉港錯誤言論已作出堅決回應，也適用於英國政府其他官員。耿爽稱：「我今天克制一些，不展開談了。但如果英方執迷不悟，一錯再錯，恐怕就要說道說道了。」



侯俊偉周四亦再就修例問題發聲，他接受英國廣播公司（BBC）訪問時，指要清楚表達此事對英國來說十分嚴重，重申若中國違反《中英聯合聲明》中對香港權利的承諾，將會有後果。他再次表示反對示威者暴力衝擊立法會，但認為要克制對待他們，並形容情況令人憂慮，而英方只是要求中方遵守《中英聯合聲明》。他指當局應處理引發示威的根源，並指見不到有理由中英良好關係不能維持下去。