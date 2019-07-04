將伊朗原油運入敍國　油輪涉違制裁被扣查

一艘大型油輪疑似違反歐盟的制裁令，將來自伊朗的原油運到敍利亞，周四（4日）在英國屬地直布羅陀被拘留。據指，該批原油本來要運到由敍利亞總統巴沙爾‧阿薩德政權控制的巴尼亞斯煉油廠。伊朗外交部同日召見英國駐伊朗大使，抗議對方非法攔截油輪。



直布羅陀政府指，執法人員及英國皇家海軍陸戰隊周四登上該艘名為「Grace 1」的油輪，它由一家新加坡船公司擁有。當局沒有透露船上原油從何而來，但早有傳媒指，該批逾200萬桶的原油來自伊朗。另有專家表示，該油輪在伊朗水域航行期間沒有傳遞地理信息，推斷船上的原油產自伊朗。



伊朗早前宣布，將於下周日（7日）把濃縮鈾的濃度由目前協議規定的3.67%，提高至任何所需等級。歐盟正與2015年《伊朗核協議》的簽約國商討將採取甚麼行動，來回應伊朗的決定。



另外，伊朗支持的伊拉克民兵組織「Kataeb Hezbollah」批評伊拉克總理邁赫迪，要將民兵納入國家軍隊編制，並要他們服從軍方指揮。該組織發聲明指，將聖戰分子視為罪犯或傷害他們，就會損害國家安全。然而，組織沒有透露會否遵守邁赫迪的命令。