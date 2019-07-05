集中營獲救後宣揚寬恕　捱過人體實驗女孩逝世

曾在二戰期間度過大屠殺時期並生還，更在戰後呼籲後世寬恕納粹德軍的女子科爾（Eva Kor），周四（4日）在波蘭參與外地考察團期間逝世，終年85歲。



科爾周四早上在克拉科夫市的一個酒店房間逝世，當時她和兒子亞歷克斯一同參加一個外地考察團，這是個一年一度的考察團，由她於美國印第安納州成立的博物館所舉辦。亞歷克斯透露，科爾最近一年健康不好，除了心臟曾做手術外，呼吸系統也不時出現問題。他說：「如果她知道我因此而哭，她會大發雷霆。她也會要求其他人不要哭，並跟隨她的腳步去改正所有錯誤，令世界變得更美，這是上天對她的恩賜，也是她的遺願。」



科爾本身是羅馬尼亞籍的猶太人，1944年當她只有10歲時便被送入波蘭奧斯威辛集中營，期間她大部分家人都在營內死亡，納粹德軍只留下她和她的孿生姊妹兩名活口進行連串人體實驗，但兩姊妹最後都生存下來。



之後的30年科爾都在美國印第安納州居住，期間她嫁給另一名在大屠殺中生存下來的男人，建立家庭和從事房地產工作，更在1985年成立「奧斯威辛納粹死亡實驗生還者」（CANDLES）團體。之後她一直透過講堂、自傳等宣揚和平和寬恕的理念，甚至在奧斯威辛集中營遺址領導道賞活動。



她創辦的博物館發表聲明說：「科爾的生命主題非常清晰，我們都可以克服困難和悲劇，寬恕能協助我們康復。而全球所有人都有責任和能力令這個世界更美好。」

