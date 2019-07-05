不理開羅反對　佳士得597萬美元賣圖坦卡門頭部雕像

英國倫敦佳士得拍賣行不理埃及政府反對，周四（4日）將超過3000年歷史的法老王圖坦卡門石英岩頭部雕像拍賣，成交金額達597萬美元（約4648萬港元）。埃及政府之前曾提出抗議，要求取消拍賣、歸還國寶。而拍賣當日也有數十名示威者在拍賣室外揮舞埃及國旗抗議。



這尊長28.5厘米的雕像周四在一片抗議聲下售予一名不知名買家。示威者則在拍賣室外手持「停止交易走私古董」的標語抗議，50歲埃及示威者薩克爾說：「這（雕像）不應該留在家中，它應該在博物館內。這是歷史，那是我們最著名的君王之一。」



埃及外交部表示，這尊雕像可能是在上世紀70年代，被人從樂蜀北面的卡爾納克神廟偷走並非法運出。但佳士得宣稱，這尊頭像從來不是接受調查的對象，該公司不曾拍賣任何來源有問題、有非法顧慮的物件。佳士得也指這尊頭像多年來已公開展覽過多次，但埃及政府從未作出質疑。佳士得又出版該雕像過去50年來所有主人的年表，據悉該公司在1973和1974年間，自德國一個貴族手中取得雕像。