北韓與中俄貿易活躍　進口華貨創近兩年新高

為了擺脫國際社會制裁的孤立局面，北韓領袖金正恩先後向鄰國俄羅斯及中國示好。美國之音周五（5日）報道，北韓5月從中俄兩國的進口大幅增加，以塑料製品和成品油為主。從中國進口商品總額為2.5829億美元（約20.15億港元），創2017年11月以來的新高。



報道引述國際貿易中心（ITC）進出口現況數據指，北韓從華進口塑料製品規模最大，為2804萬美元（約2.187億港元）。其餘商品包括化肥、人造絲、動植物油脂、針織類產品、手錶零部件、香煙、糧食等。北韓同期對華出口規模環比由2226萬美元（約1.74億港元），大幅減少至1601萬美元（約1.25億港元），5月對華貿易逆差達2.4228億美元（約18.9億港元）。



報道亦引述聯合國安理會北韓制裁委員會資料稱，俄羅斯5月對北韓出口2.535萬桶成品油，今年1至5月對朝出口總量達17.525萬桶，相當於去年全年俄羅斯對朝出口量的76%，達聯合國規定每年對北韓出口50萬桶成品油上限的35%。



分析認為，近期舉行的中朝、俄朝領導人會晤推動北韓從兩國進口物資的增加。而美國則以北韓通過海上船對船非法進口的石油量已超出聯合國規定為由，要求各國停止對北韓出口成品油。



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