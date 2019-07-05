警方揭貨櫃藏500公斤冰毒　市值22億港元拘4人

澳洲邊防局及警方上月在一個貨櫃中，發現500公斤冰毒，市值近4億澳元（約22億港元）。執法人員展開調查後，周四（4日）採取行動，在悉尼多個地區拘捕4人，並檢獲手提電話、電子裝置、文件及一批現金。警方指調查行動仍持續，不排除有更多人被捕。



警方表示，邊防局執法人員早前在悉尼貨櫃檢查中心，檢查一個報稱裝載衣物的貨櫃，搜出藏在6個卡板下的500包白色結晶體，檢查後確認為冰毒。



警方追查多時，至近日時機成熟，派出大批負責打擊毒品的專案組警員，突擊搜查悉尼華埠好市圍、渦拉溪、卡爾頓及羅德區等地，先後拘捕4名年齡介乎33至55歲的男子。



從警方發布的相片及片段可見，其中一名35歲疑犯在渦拉溪逛街時被捕；55歲的加拿大籍疑犯則坐在好市圍一所商場的按摩椅上，他毫不察覺多名便衣探員從四面八方掩至，隨即被探員一擁而上制服，然後鎖上手銬押走。有傳媒報道指該疑犯疑是華裔，但消息未獲警方證實。



另有兩名分別33歲及36歲的男子，在卡爾頓及羅德區的寓所落網，警員在他們的寓所檢獲大批與案件相關的證物。行動中亦檢獲面值逾20萬澳元（約109萬港元）的澳鈔，以及一些美元及新加坡元鈔票。



其中3名疑犯被控參與犯罪組織的不法活動、提供受管制藥物及處理犯罪所得財產，不得保釋，他們周五（5日）在悉尼的薩瑟蘭法院提堂。另一名疑犯則被控處理犯罪所得財產，但獲准保釋，將於8月12日在寶活區的法院出庭。



新南威爾士省打擊罪案的官員表示，這是一個非常複雜的毒品分銷網絡，相信它由新南威爾士延伸至西澳。他稱，毒品的流入方式十分複雜，犯罪集團一直改變方法，透過偽裝和掩蔽的手段運毒。