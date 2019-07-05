Lonely Planet亞太區十大旅遊地點　西澳居首北京入選

步入夏日旅遊旺季，相信不少人都心思思想出走一趟。若你還在為旅遊目的地舉棋不定，國際旅遊指南《孤獨星球》（Lonely Planet）新出爐的亞太區旅遊地點排名或可幫忙。澳洲西澳省的瑪格麗特河地區以美酒和優美海岸而聞名，榮獲冠軍；獨特的自然風光則讓日本四國和新西蘭島灣依次位居其後。中國北京亦因古都的現代化魅力，名列第9。



《孤獨星球》每年均推出亞洲十大旅遊地點排名，今年則另推亞太地區版本，把澳紐及太平洋地區也納入評選範圍。奪冠的西澳瑪格麗特河地區海岸線優美，享負盛名的美食節和有袋鼠蹤迹的樹林均十分迷人。在太平洋地區的入選地點還有排第7的斐濟，當地與排第4的新加坡一樣，均因為環保的可持續旅遊發展而獲選。



指南亦大讚北京在現代化之下，不失歷史古城的風韻。在共享單車、新機場、即將開幕的環球影城等的發展下，紫禁城、萬里長城等名勝仍得以共存；本地人在歷史悠久的窄巷胡同中，開設的特色酒吧亦引人入勝。



《孤獨星球》亞太區十大旅遊地點排名︰

1. 澳洲西澳省瑪格麗特河地區

2. 日本四國

3. 新西蘭島灣及北地大區

4. 新加坡

5. 庫克群島

6. 越南中部

7. 斐濟

8. 菲律賓巴拉望

9. 中國北京

10. 柬埔寨