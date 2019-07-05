7Pay出師不利900帳戶遭盜刷　損失5500萬日圓

移動支付近年在全球大行其道，有日本營運商周一推出手機支付APP「7Pay」供當地7-11便利店用戶使用，惜出師不利，翌日就遭第三方非法入侵，估計約九百名用戶帳戶被盜刷，造成最少5500萬日圓（約398萬港元）損失。警方周四拘捕兩名涉案中國籍男子，運營商同日就事件致歉，並承諾全額補償用戶損失。



據報，提供服務的7&I控股公司周二接獲用戶反映帳戶無故虧損後，發現有來自中國、日本及其他地區的人，以不明方法獲取註冊帳號及密碼登入帳戶，冒充用戶本人盜用綁定信用卡在門市購買易於套現的商品。7&I表示，已暫停充值及新用戶註冊服務，已充值金額仍可正常使用，將調查系統是否存在安全漏洞，並成立緊急中心以解答客戶疑問。



「7Pay」可透過日本7-11便利店手機APP充值使用，於全國逾2萬間商店推出，註冊用戶約150萬人，不排除用戶出生日期等個人信息已經外洩。兩名被捕中國籍男子，涉於周三非法盜用一名用戶的身份證及密碼，於東京一家7- 11便利店門市購買40條香煙套現，涉款達20萬日圓（約1.4萬港元）。



本次事件亦非首例，零售商龍頭AEON的銀行及信用卡服務，亦曾在今年五月底至六月初，遭第三方入侵近700個帳戶，損失達2200萬日圓（約158萬港元）。相繼事件或會影響消費者對手機支付服務的信心。