油輪遭英軍強行扣查　伊朗揚言「以牙還牙」

中東局勢再度緊張，一艘被指載有伊朗石油、正駛往敍利亞的油輪，周四（4日）在英國屬地直布羅陀水域被扣查。宣稱擁有直布羅陀主權的西班牙政府，指美國向英方提出扣船要求。伊朗傳召英國大使抗議，要求立即放船，否則「以牙還牙」扣留英國商船報復。



涉事油輪載有200萬桶原油，它由伊朗出發後罕有「兜大圈」，經非洲南部水域前往地中海，在駛入直布羅陀以南四公里的英國水域時，30名英軍海軍陸戰隊成員分乘直升機及快艇登船截查，期間沒有開火。油輪28名船員正接受問話，他們來自印度、巴基斯坦及烏克蘭。不過，報道指除非英國法院同意延長扣留時間，否則英方須於事發72小時後放船。



伊朗外交部隨即傳召英國大使馬凱爾抗議，指不能接受英方在國際水域扣查油輪，猶如海盜行為。伊朗國家利益委員會警告，假如英國拒絕釋放油輪，伊朗將被迫採取報復行動，在波斯灣水域扣留一艘英國油輪。直布羅陀當局指油輪涉嫌違反歐盟制裁，向敍利亞運送原油。



美國白宮國家安全顧問博爾頓形容扣船是極好的消息，指美方及盟友將繼續阻止德黑蘭及大馬士革政權，從這類非法貿易賺取收入。