司法部斥違禁公開命案疑兇名　Google終「跪低」

互聯網巨擘Google早前違反新西蘭法院禁令，在英國女遊客米蘭於新西蘭被殺案尚未審結前，披露疑兇名字，新西蘭司法部長利特爾狠批Google是「對司法系統舉中指」。Google周五（5日）終「跪低」，同意會收緊向用戶轉載發送新聞的標準。



Google向利特爾辦公室發信，強調尊重新西蘭法律，明白公平審訊是司法制度的基礎之一。信中又指與新西蘭司法部在溝通上有誤會，公司已經嚴肅地檢視有關問題。



信中同時指出，Google已停止向新西蘭用戶發出與上述事件有關的電郵，亦會確保同類事件日後不會發生。利特爾對Google「從善如流」表示歡迎，又指當局會在這數碼年代，繼續堅持執行法庭下達的禁制令。



22歲的米蘭去年12月被發現陳屍新西蘭奧克蘭郊區，當局其後拘捕一名27歲男子。新西蘭司法部以保障公平為由，禁止傳媒發布疑犯名字，但有關禁令無法管制外國傳媒，部分英國傳媒披露其姓名，最後被Google新聞服務轉載發送。



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