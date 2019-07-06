沙巴非法捕魚肇禍　魚炮炸死5人包括2華客

馬來西亞沙巴潛水勝地仙本那非法炸魚禁之不絕，有漁民周五（5日）在海中以魚炮炸魚，結果導致5人死亡，包括2名中國潛水客。沙巴警方證實，案件由非法炸魚活動引起。馬國旅遊、藝術及文化部部長莫哈末丁向死者家屬致深切慰問，譴責非法炸魚，並要求警方提供詳細報告，確保悲劇不會重演。



事發於當地時間下午5時左右，2名年齡約30歲的中國男性潛水客，以及1名年齡相近的當地男性潛水教練，在珍珠島（Pulau Bohey Dulang）的古拉布安島（Pulau Kulapuan）海域潛水時，不幸被魚炮炸死。潛水客獲救時已毫無氣息，潛水教練則於水下5米處發現，遺體較為完整，但有血液流出。有目擊者指，事發海域附近有多艘漁船作業。



報道指，不幸客死異鄉的中國潛水客分別是趙正（Zhao Zheng，音譯）及徐英杰（Xu Yingjie，音譯）。中國駐馬來西亞哥打京那峇魯總領館已確認有兩名中國公民不幸遇難，總領館已啟動領保應急機制，敦促警方盡快查清事實，嚴懲涉事者，給遇難者和家屬一個交代。



該州警察總監拿督奧馬指，水警現正調查此案，目前仍未能確定涉案者的身份。奧馬解釋，警方一直監督州內海域非法炸魚活動，不過漁民大多趁沒有警員巡邏時非法炸魚，讓警方難以追查，「沙巴海域很大，我們無法監管所有地區」。



有沙巴的旅遊業界人士譴責漁民以魚炮非法炸魚，敦促政府盡快採取行動打擊非法活動，他呼籲潛水人士及遊客提高警覺，不要在漁船附近潛水。



仙本那海島海域約有超過30個潛水地點，旅遊業發展蓬勃，吸引不少遊客參與各種活動，包括潛水、衝浪和水上滑翔等。事發的古拉布安島是最近幾年新開發的潛水熱點。仙本那岸外海島海域此前不時出現非法炸魚活動，對潛水或參與水上活動的遊客安全造成威脅，這次釀成嚴重命案，勢必對當地旅遊業造成衝擊。