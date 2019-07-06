文翠珊下台前訪蘇格蘭　警告硬脫歐增解體危機

將於月底離任的文翠珊，周四（4日）最後一次以英國首相身份前往蘇格蘭。她表示英國如果在沒有協議的情況下離開歐盟，國家鐵定受到損害。她又警告蘇格蘭保守派政客，指硬脫歐勢令當地獨立情緒升溫。



文翠珊對蘇格蘭保守黨的支持者發表講話時表示：「許多人認為聯合王國是理所當然的事，但我們現時不是在爭取脫歐及維持聯合中二揀其一，而是兩者都要做到。」文翠珊又表示，不會對首相繼任人提出任何解決北愛爾蘭與愛爾蘭邊界問題建議。



蘇格蘭曾於2014年時就是否離開英國獨立舉行過全民公投，結果人民選擇留在英國內。蘇格蘭首席部長施雅晴周四受訪時說，文翠珊過3年以傲慢的方式擔任首相，對蘇格蘭完全一屑不顧，直接促使更多人支持蘇格蘭走向獨立。競選保守黨黨魁兼首相席位的前外相約翰遜及現任外相侯俊偉，周五亦到蘇格蘭的保守黨活動同場拉票。



文翠珊並談到北愛爾蘭地方政局不穩，以及對上一次地方選舉中，威爾斯和蘇格蘭民族主義者在選舉上取得的成功來告誡保守黨的支持者。她引用了工黨前首相白高敦日前的警告稱，英國解體的危機比過去任何一段時間都要大。