公屋六口欠租被逐　父親被警拖落樓心臟病發亡

法國上薩瓦省一個公屋家庭因為欠租而被驅趕，期間男戶主突然反抗，被警方押走，最終心臟病發身亡。鄰居表示，死者早已有心臟問題，又稱見到警員把男子強行拖落樓梯，監警部門正調查案件。



涉事的一家六口包括一對夫婦和4名子女，已經沒有交租一段時期，被指控非法佔住樓宇，執達吏帶着12名警員到場驅逐他們。檢察部門表示，母親和孩子自願和平離開，但52歲父親男子突然反抗，與執達吏口角，他繼而發火侮辱警員。警方急召人員協助，最後把這男子綑綁和戴上手銬，押到警車。當他坐上警車不久後暈倒，立即被拉出車外施救。救援人員到場證實他死亡。



鄰居則表示，見到警員曾把男子強行拖下樓梯，他期間表示不適。從影片亦可見，男子被拉出大樓時跪地，被警方扣住雙手向前拖行。



88歲女鄰居西蒙尼說：「他與女兒的叫聲仍縈擾我腦中。」她表示去年已認識涉事家庭的女戶主，對方表示丈夫有心臟問題，曾病重入院，又稱該家庭最小的孩子目前在醫院留醫。其他鄰居表示，該家庭已兩次被逐，男子均表示自己裝了心臟起搏器，今次驅逐期間，鄰居也就此警告警員小心。監警部門正在調查事件，了解警員驅逐工作有否出現問題。

