職業乞丐澳洲搵食被捕　華領館：正核實是否中國公民

澳洲墨爾本警方日前拘捕了7名老年「職業行乞者」，懷疑他們有組織地持旅遊簽證，從中國赴澳，在當地乞討金錢。中國駐墨爾本總領事館周六（6日）發聲明稱，正向當地警方了解核實有關情況，目前警方尚未正式確認被捕者是中國公民。



總領館亦指，組織及操縱老人行乞的惡劣行徑理應受譴責，將密切關注事件後續發展。如涉事人員當中確有中國公民，總領館將要求警方依法公正處理。



有澳洲媒體報道，被捕的行乞老人年齡都在65歲以上，最年長為72歲。媒體經觀察後發現，這批行乞者均集團式運作，每日會到中央商業區等繁忙地點乞討，大家分駐不同位置，布滿補丁的「行乞戰衣」都是共用。



當日行乞工作結束後，他們並非流落街頭度宿，而是在市圖書館外集合，把行乞戰衣及陳情紙牌交給一名女子，之後便乘車離開商業區。翌日一早又到商業區，取回道具再開始行乞。



此前曾有澳媒進行的調查發現，當地職業乞丐的收入十分不俗，有時一天可討到400澳元（約2100港元）。有民眾則指曾因太好心，受到這些職業乞丐欺騙，邀對方回家暫住，卻落得家居被破壞，之後更發現對方根本有寓所，只是貪圖行乞收入高才假扮乞丐。