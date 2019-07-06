德黑蘭揚言準備好提高鈾濃度　目標或是5%

伊朗揚言下周日（7日）提高濃縮鈾濃度，最高精神領袖哈梅內伊的外交政策顧問韋拉亞提（Ali Akbar Velayati）於周六（6日）警告，德黑蘭準備好調高鈾濃度，目標濃度或是5%，一旦屬實，這將是伊朗自2014年1月以來，首次生產濃度高於上述水平的濃縮鈾。



伊朗於哈梅內伊的網站發放韋拉亞提的講話片段。韋拉亞提狠批美國直接、歐洲間接地違反核協議，稱伊朗政府所有部門都同意提高濃縮鈾濃度至更接近武器級的程度。他豪言美歐違反多少，伊朗就成倍地奉還；美歐重新遵守協議的話，伊朗亦會遵守。德黑蘭對歐洲的措詞轉趨強硬。



《伊朗核協議》限制伊朗的濃縮鈾濃度不得超過3.67%，目前未知德黑蘭上調幅度。韋拉亞提則提出，國內唯一的核電廠需要濃度5%的濃縮鈾，形容是「完全和平的目標」。



英國早前應美國要求，於直布羅陀強行扣查被指運伊朗石油往敍利亞的油輪Grace 1。直布羅陀原本最多可扣留該船72小時，但最高法院周六頒令延長期限至14日，指有理由相信扣查油輪的目的是遵守歐盟對敍利亞的制裁。