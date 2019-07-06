北約擬升級東歐陸基神盾　應對俄軍中程導彈

美國與俄羅斯先後退出《中程導彈條約》，導致歐洲軍事局勢持續緊張。美媒周五（5日）報道，北約正考慮升級設在東歐的陸基神盾導彈防禦系統，應對俄羅斯搭載核彈頭的巡航導彈與中程導彈威脅。不過，專家認為此舉勢令北約與俄羅斯走上不歸路。



《紐約時報》引述知情歐洲官員報道，北約成員國防長於上周的會議中，批准審視應對俄方部署SSC-8巡航導彈的措施，該導彈被指違反《中程導彈條約》的限制。報道指反制措施包括擴大現有的軍事威懾演習、公開屬於高度秘密的核武演習、升級部署在羅馬尼亞及波蘭的陸基神盾系統，以及設置新雷達或配備應對巡航導彈的防空能力。



報道透露，美國導彈防禦局正探討如何以新雷達、軟件及攔截器，升級現有的陸基神盾系統，使之可擊落中程彈道導彈甚至巡航導彈。該系統現時主要對付來自歐洲地區以外的洲際彈道導彈威脅，加上地理位置靠近俄羅斯，意味只有更少時間探測、鎖定及攔截俄軍的中程導彈。不過，假如改變北約導彈防禦系統任務，勢必激怒莫斯科。



與此同時，美國官員有意「以牙還牙」，也在歐洲快速部署陸基巡航導彈，作為阻嚇俄方使用中程導彈的手段。不過，由於這款導彈也被《中程導彈條約》禁止，因此北約盟友普遍反對美方這個想法。一名北約高級官員預料，北約不會下令增加進攻性的能力，只會擴大防禦性的措施。北約發言人回應時，否認正研究升級導彈防禦系統。