阿奇低調受洗　粉絲上街慶祝

英國哈利王子伉儷的兒子阿奇，上周六（6日）在溫莎堡內的教堂接受嬰兒洗禮，哈利及皇室隨後均在社交網站上公開兒子的受洗相片。但洗禮因以私人形式舉行，加上哈利夫婦早前決定保密阿奇教父母（即誼父母）的身份，令部分國民感到不滿。不過一批皇室的支持者依然在溫莎堡外聚集，一同慶祝阿奇受洗。



2個月大的阿奇穿着喬治王子、夏洛特公主及路易王子穿過的洗禮袍。該件洗禮袍由緞及喱士製成，是當年維多利亞女王長女1841年受洗時所穿洗禮袍的仿製品。儀式由坎特伯雷大主教韋爾比親自主持，阿奇被灑上約旦河的聖水後正式完成受洗。他的伯父威廉王子及伯母凱瑟琳都有出席洗禮儀式，但英女王伊利沙伯二世缺席。



皇室其後在Facebook公布哈利夫妻2人抱着阿奇的照片，但完整的賓客及教父母名單依然沒有揭露。皇室發言人表示，哈利王子伉儷均很高興與大家分享當天的喜悅，亦感謝支持者給予的支持，很幸運能和全家人以及阿奇的教父母共度這個特殊的時刻。



有皇室的支持者表示，哈利王子伉儷不公開洗禮過程及阿奇教父母身份的決定令她覺得傷心。她說：「那名嬰兒是戴安娜王妃的孫兒，我們應該獲准觀看洗禮過程。」不過大批支持者依然手持國旗及橫額，在溫莎堡外祝福阿奇。有人更特意製造一個蛋糕來紀念這個大日子。