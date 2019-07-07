傳解放軍間諜船南下　收集美澳日演習情報

美國與澳洲即將舉行「護身軍刀」聯合軍事演習，今年演習更首次安排日本自衞隊參加。澳洲傳媒上周六（6日）引述消息報道，中國解放軍海軍一艘間諜船正南下澳洲，相信是收集美澳日軍演情報；澳洲軍方正密切監視該艦的動向。中方暫未回應報道。



澳洲廣播公司引述軍方消息指，解放軍一艘型號為815G型的電子偵察艦，上周六晚位處巴布亞新畿內亞以北水域，預料將駛近美澳日演習的區域。澳洲國防部表示，得悉將有其他國家對「護身軍刀」感到興趣，軍方在策劃及舉行演習時已考慮此事。參與演習的美軍列根號航空母艦戰鬥群，上周五（5日）分別抵達布里斯班及湯斯維爾。



「護身軍刀」每兩年舉行一次，周日（7日）在布里斯班舉行開幕儀式，將於7月11至24日正式展開聯演，演習區域主要是澳洲北部、東部以及海上專屬經濟區。報道引述消息稱，由於日本自衞隊水陸機動團將參與演習，而它被指專門應對釣魚島局勢，因此澳洲軍方認為，該部隊的能力及與美澳軍隊的合作性，令中方感到興趣。815G型艦配備先進通訊系統，可監聽其他軍隊。