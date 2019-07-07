被空氣包住的光？　球狀閃電成因眾說紛紜

自古以來，不斷有人聲稱目睹球狀閃電。有人認為它與黑洞甚至外星人有關。各國科學家對球狀閃電的成因一直眾說紛紜，部分專家只視它為都市傳說。最近俄羅斯科學院的專家提出新理論，認為球狀閃電不是真正閃電，只是由一層球狀薄空氣包住的光。



球狀閃電直徑約為20至50厘米，多在雷雨天氣下出現，會於幾秒至幾分鐘內消失。它在接近地面的位置移動，有時爆炸及發出硫磺或燒焦味。球狀閃電能穿過門窗縫隙，但移動時不會令周圍的物品起火。相傳一個球狀閃電爆炸的威力等同10公斤黃色炸藥。



早於1638年，英格蘭一間教堂報稱因受球狀閃電侵襲而起火，多人死亡；球狀閃電亦被視為1908年俄羅斯通古斯大爆炸的元兇。到了1989年，有報道指中國湖南省有「球雷」入室飛舞，導致3人喪生。上述事件令很多人視球狀閃電為不祥之物。



俄羅斯科學院專家托爾奇金（Vladimir Torchigin）近日嘗試解答這謎團，他認為球狀閃電根本是光子在自己製造的氣泡內反彈而形成，任何粒子吸收及發出電磁輻射時，都產生一種反衝力；而閃電溢出的光是一種電磁輻射，它能令空氣粒子因反衝力而抖動。



另外，中國蘭州西北師範大學團隊2012年在青海省繪製輻射地圖時，錄得的光譜被視為球狀閃電的首個科學紀錄。他們發現球狀閃電包含鐵、矽、鈣，與土壤主要成分相同。這或證明球狀閃電可能是擊中地面的普通閃電，期間熱量將土壤的二氧化矽蒸發。