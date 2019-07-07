英國駐美大使批特朗普政府　任期會以恥辱結束

英國《星期日郵報》聲稱取得部分從政府內部洩漏的機密電報和簡報，並指駐美國大使達羅赫（Kim Darroch）曾在這些文書中批評美國總統特朗普「無能」和「獨特地失衡」，更認為其總統任期會以「崩潰」及「恥辱」結束。英國外交部回應時並沒有否定這些文書的真實性。



達羅赫在其中一份簡報中寫道：「我們不相信這個政府會大幅度重回正軌、更為平衡、更為容易預測、更少派系分裂、以及在外交上較精明。」



報道指達羅赫最為尖銳的攻擊來自特朗普上月訪問英國後。他在簡報中批評特朗普「不可靠」和「拙劣」，並警告說雖然特朗普和他的團隊為那次訪問而「傾倒」，英國也可能成為「該月的焦點」，但達羅赫指白宮依然自我中心：「這依然是美國優先的土地」。



他又指出華府內部混亂一直被美媒廣泛報道，雖然特朗普一直聲稱那些為「假新聞」，但其實大部分報道都是事實。



達羅赫也在上月22日提交的簡報中，批評特朗普對伊朗的外交政策，指有關政策「無條理」和「混亂」。他直接指特朗普當時曾表示在最後一分鐘取消襲擊伊朗的行動「站不住腳」。達羅赫寫道：「較有可能的是他（特朗普）其實從來都不了解發生甚麼事，他可能較擔心這個扭轉他2016年競選承諾的舉動，在2020年大選時選民會怎樣看待。」



英國外交部就有關報道回應說：「英國公眾會預期我們的駐外大使對於他們所駐國家的政治狀況，向內閣提供誠實、坦率的分析。他們的看法不等於政府或內閣的看法。我們僱用他們是希望他們能開誠布公。」