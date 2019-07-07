伊朗宣布提高濃縮鈾濃度　西方警告小心後果

自美國全面恢復對伊朗的經濟制裁後，波斯灣局勢持續緊張。伊朗官員表示，政府周日（7日）會提高濃縮鈾濃度至5%，超出2015年《伊朗核協議》要求伊朗濃縮鈾濃度不得超過3.67%的限制。伊朗周日正式宣布在數小時內提高濃縮鈾濃度至高於核協議的限制，並斥歐洲未能履行核協議承諾，威脅每60日再放棄更多協議內容。法國總統馬克龍警告伊朗小心此舉帶來的後果。



伊朗於兩個月前，要求核協議的餘下簽署國放寬對其銀行及石油業的限制，至周日為期60天的限期屆滿。伊朗半官方媒體報道指，伊朗核談判代表阿拉奇（Abbas Araqchi）將在當地時間早上10時30分，在記者會宣布進一步減少對核協議的承諾。伊方曾表明，濃縮鈾濃度會「增至我們和平活動所需的水平」。



馬克龍上周六（6日）與伊朗總統魯哈尼通電話討論核協議。法方聲明表示，馬克龍向伊方表示強烈關注，進一步削弱核協議帶來的危機及必不可避的後果。他答允在下周一（15日）前與魯哈尼發掘其他選項，以跟各方恢復對話；又承諾未來數日繼續與伊方及國際有關方面溝通，緩和緊張局勢。



魯哈尼則要求歐盟履行核協議的承諾，只有結束對伊朗的制裁才可挽救核協議，稱「停止所有制裁可以是伊朗與中、法、俄、英、美、德開始的動力」。他又以此批評美國對伊朗的制裁和施壓，形容是「全面的經濟戰」，警告情況可為區內以至全球帶來更多威脅。