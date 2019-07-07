財政緊縮結束後首場大選　齊普拉斯料連任失敗

希臘於周日（7日）迎來「8年財政緊縮」結束後首場大選，爭取連任的左翼總理齊普拉斯的支持度，不及領導中間偏右新民主黨的米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis），分析相信齊普拉斯將連任失敗。有民調機構負責人稱，選民十分關注經濟，想知道新政府如何改善經濟，部分人認為齊普拉斯無法兌現改善經濟的承諾，希望用選票懲罰他。



全國多個票站從當地時間上午7時開放至晚上7時，逾990萬合資格選民選出下任總理。選前民調顯示，新民主黨的支持度較齊普拉斯所屬的激進左派聯盟多出10%。初步選舉結果將於投票結束後2小時公布。



在國會300個議席中，新民主黨大有機會取得151至165席，成為大多數黨，相隔4年後再次執政。激進左派聯盟將由現時144席，劇減至只有70至82席。親俄羅斯的希臘方案黨（Greek Solution）黨及反緊縮政黨、歐洲現實不服從陣線（MeRA25）也有望分別取得國會9至10席。



主張反財政緊縮的齊普拉斯，並沒有令希臘走出困境，雖然經濟回復增長，但失業率高達18%，是歐盟國家中最高。米佐塔基斯則主張以投資創造高薪職位、改善福利、增加最低工資11%及恢復集體談判，他指當務之急是建立一個穩定及大多數政府，才能發展經濟。



齊普拉斯任內亦因多次處理危機失當而飽受抨擊，希臘首都雅典去年發生山火，導致逾百人喪生，但他沒有立即前往災區視察。相反，米佐塔基斯立即前往安撫災民，贏得民心。此外，希臘去年與鄰國馬其頓簽署協議，解決纏繞27年的馬其頓國名問題，也令國內民眾不滿，把矛頭指向齊普拉斯。由於激進左派聯盟相繼在歐洲議會選舉及希臘地方選舉失利，齊普拉斯決定提早舉行大選。