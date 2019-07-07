涉殺18歲女兒後藏屍冰箱　甜點店東赴河邊上吊亡

日本東京一間和菓子店的男東主，上周六（6日）疑將18歲女兒殺害後藏屍店舖內的冰箱。他之後致電兒子坦承殺人，更表明會自殺。兒子嚇得立即報警尋人，最終於周日（7日）在冰箱尋獲女死者，並在埼玉市一處河邊發現店東上吊自戕身亡。



女死者為正就讀大學一年級的木津伊吹（音譯），與父母及弟弟同住在菓匠木津屋附近的住宅區，上周六早上曾在家中現身。警方指，伊吹的弟弟於上周六晚6時35分在家中，赫然接到父親的電話，稱「我會割腕，之後跳河死去」。



家人趕往店舖查看時發現大門關着，父親的電單車也不知所終。他們因無法聯絡父親而報警，其後卻突然接到父親第二通電話，坦認「我在店內殺死了女兒，很想死掉」，掛斷電話後再聯絡不上。



警方於周日凌晨0時50分左右，在該菓子店內85厘米高、140厘米闊、73厘米深的商用冰箱內，發現伊吹雙手抱膝的遺體，頸部有被勒的痕迹。警方於當日凌晨4時45分在埼玉市岩槻區的河邊，再發現店東懸樹上吊身亡，附近遺下他平時常用的電單車。



警方懷疑伊吹的死與其父有關，正詳細調查他們的死因。一名住在附近的七旬老翁表示，店東平時跟鄰居沒甚麼來往，但也沒聽到有甚麼糾紛，數日前未見店東有何異常，對今次的案件大感震驚。