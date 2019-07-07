南韓已故外長之子奔朝投誠　稱要回到祖國懷抱

南韓已故外長崔德新早年因前總統朴正熙不合，而與妻子移民美國，其後投奔北韓，並成為該國天道教青友黨的中央委員會主席，其子女則居於南韓等地。北韓官方傳媒上周六（6日）報道，崔德新的次子崔仁國當日棄韓投朝，將永久居於北韓。



朴正熙執政時，崔德新曾任外長及南韓駐西德大使，後與朴正熙不和，於1976年攜妻子柳美英移民美國再奔朝。崔德新歷任北韓祖國和平統一委員會副委員長、天道教青友黨中央委員會主席、北韓宗教人協議會主席等。崔德新去世後由柳美英接任天道教青友黨中央委員會主席，柳美英其後亦離世。



《我們民族之間》指，天道教青友黨中央委員會副主席李明哲（音譯）等朝方人士，到平壤國際機場迎接崔仁國，估計他從第三國乘機赴朝，報道亦附有疑為高麗航空飛機着陸的畫面。崔仁國在機場接過花束並發表聲明，稱回到崔家世代所居的祖國懷抱，是遵守父母遺言實現祖國統一偉業的道路，也是應盡的孝道。



崔仁國到北韓祭祀亡母。據悉，他此前往北韓前未向南韓政府提出申請，韓方正調查崔仁國赴朝經過等情況。

