新民主黨大獲全勝　將奪過半數議席

希臘周日（7日）舉行大選，票站調查和初步點票結果都顯示，由米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）領導的保守派新民主黨，將會擊敗現任總理齊普拉斯領導的左翼聯盟，成為首個扭轉最近民粹主義巨浪的歐洲國家。米佐塔基斯形容希臘經過3次國際援助、並執行所需要緊縮措施的「痛苦時代」，將會再次為國家感到驕傲。齊普拉斯則已承認落敗，並致電恭喜對方。



投票於晚上7時結束。初步結果顯示，新民主黨得票率接近4成，領先激進左翼聯盟超過8個百分點，預料新民主黨將可在國會300個議席中贏得過半數的155至167席，毋須和其他黨派合作下入主政府。將成為新總理的米佐塔基斯在勝利演說中揚言希臘人「可以再次抬起頭來」。而決定提前3個月舉行大選的齊普拉斯表示會尊重人民的選擇，他說：「我向希臘人民保證，我們會是一個負責任和充滿活力的反對黨，將致力保護工人的權益。」



分析指出，齊普拉斯當年以對歐盟和國際貨幣基金組織等債權人的強硬言論贏得選民支持，但他無法兌現承諾，更在國家經濟持續疲弱下緊縮開支和大幅加稅換取國際援助，引發失業率高企，導致眾多選民離他而去，也令米佐塔基斯能夠在最近3年培養起國民對他的支持。選前多次民調都顯示，新民主黨支持度領先執政聯盟10個百分點以上。



米佐塔基斯出身政治世家，他的父親曾擔任總理，姊姊則是前外長，外甥則是剛當選的雅典最年輕市長，但他多年來一直努力擺脫特權家庭的形象，並承諾令希臘更為適合商家投資，及採取措施吸引外國資金，並精簡政府架構和減稅。

