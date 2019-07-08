證日軍用「糜爛劑」侵華　日學者首發現使用化武報告

日本有學者近日首度表示，發現記載日軍在侵華戰爭期間，所使用化學武器的部隊正式報告。日本傳媒周日（7日）報道，該國歷史研究學者松野誠近期發現，1939年日本陸軍毒氣戰部隊在山西作戰時，曾使用裝有令皮膚和粘膜潰爛的「糜爛劑」，以及強烈刺激呼吸器官的毒氣彈詳細記錄。



據悉該份報告是在中國北方作戰的北支那方面軍附屬毒氣戰部隊「迫擊第5大隊」的文件，當中詳細記錄日軍侵華戰爭爆發2年後，亦即1939年7月，在山西山岳地區作戰情況，共有約100頁，包含相關戰況、炮彈使用情況，以及毒氣彈使用命令的副本等。



該報告又稱，部隊決定使用裝入糜爛劑的炮彈「黃彈」，以及加入噴嚏劑的紅彈方針；在7月6日的戰事中，日軍向中國軍隊陣地發射31枚紅彈；同月17日為支援步兵，使用60枚紅彈和28枚黃彈；18日則使用140枚紅彈和20枚黃彈展開炮擊。



該報告同時分析毒氣彈的威力，指出針對在山岳地區構築牢固陣地的敵人，使用紅彈展開攻擊不可或缺；又記錄首次使用黃彈，並評價稱「效果非常大」。松野誠表示，在目前已確認的資料中，此屬地面部隊在中國使用黃彈的首個事例。



松野誠續稱，對於侵華戰爭期間戰場的實際情況，現階段的發現只屬冰山一角，有必要弄清事實，並從中吸取教訓，避免悲慘的歷史重演。據悉，日軍在戰敗時為免留下戰爭犯罪證據，曾有組織銷毀使用化武的紀錄文件，以掩飾向中國軍民使用毒氣的真相。此次發現的資料，或屬部隊相關人士私人所保管。