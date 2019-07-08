三度懷孕焦慮暴食反覆增磅　婦人靠運動勁減60公斤

澳洲阿德萊德一名28歲女子6年前初度懷孕，至今已生了3名小孩，每次懷孕期間她都因為焦慮而寄情吃喝，加上疑有心臟病不宜運動，以至不斷增磅，體重最高峰時達130公斤。她誕下第三名孩子後，意識到必須要減肥，最後憑節制飲食和勤健身，成功減去60公斤，並參加健身比賽和以健身教練為業，以個人經驗勉勵其他同路人。



赫斯特（Natalie Hirst）年青時過着飲食不健康和充滿壓力焦慮的生活，曾在兩年間增磅20公斤，她試過拼命節食減肥不果。22歲時她未婚懷上首名孩子，更以想吃什麼就吃甚麼為借口讓自己暴食，結果體重增加了30公斤。



赫斯特懷胎期間不適送院，醫生疑她有心臟病，不准她做運動，她更理所當然地終日坐着和大吃大喝。長子出生後，她為籌備婚禮透過運動和節食減肥，19個月間一度減至只有48公斤。惟此時她再度懷孕，再次經歷焦慮和壓力，結果體重反彈增加了35公斤。



第二名孩子出生10周後，赫斯特竟又再懷孕，她又開始重覆之前暴食和懶做運動的日子，到第三名孩子出生時，她的體重已高達130公斤。她看見自己臃腫的身材不忍卒睹，決心減肥；經醫生診斷沒心臟病風險後，到一間帶托兒所的健身中心跟私人教練練習，並徹底改變飲食習慣，結果減輕了40公斤，其後接受手術，切除鬆弛的皮膚。