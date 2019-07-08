非洲設自由貿易區　促進經濟料13億人受惠

非洲聯盟周日（7日）在尼日爾首都尼亞美舉行峰會，與會國領袖將公布在非洲成立一個總值3.4萬億美元（約26.5萬億港元）的自由貿易區，預料13億人受惠。



經過長達4年的談判，55個代表今年3月達成共識，同意成立「非洲大陸自由貿易區」（AfCFTA），以加強內部地區之間的貿易及供應鏈，激發非洲的經濟潛能，而貿易區的總部將設在尼日爾。非洲聯盟主席兼埃及總統西西在峰會開幕禮上說：「全球的目光將轉向非洲，自由貿易區將加強我們在國際場合的談判立場，這代表重要的一步。」



不過，尼日利亞政府官員擔心自由貿易區成立後，平價的外來貨將湧入國家，不利鼓勵本地生產及擴大農業。相反，作為非洲最先進國家之一的南非，因為本身在生產方面比區內其他國家更有優勢，因此自由貿易區有利該國擴大出口市場，至非洲西部及北部。



根據協議，成員國需要取消絕大部分貨品的關稅，中期內可增加地區貿易額15%至25%。

不過，經濟學家表示非洲成立自由貿易區面對不少難關，包括道路及鐵路等交通網絡的質素很差，而很多地區的局勢仍然不穩定，同時面對邊境官僚主義及貪腐等問題。