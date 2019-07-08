民調：哈利梅根240萬鎊裝修住所　57%人認為太貴

英國有傳媒早前委託機構就皇室問題進行民意調查，顯示57%被訪者認為哈利王子和夫人梅根，花納稅人240萬英鎊（約2345萬港元）去裝修他們位於溫莎的住所太貴，75%人認為工程可以更節省一些。



調查顯示，22%被訪者認為，哈利夫婦無權將兒子的教父教母名字保密，認為有權的有35%。有25%人認為，哈利夫婦無權拒絕公開兒子出生醫院的資料，認為有權的有30%。22%人認為哈利夫婦無權禁止電視拍攝其子受洗過程，認為有權的有47%。



74%被訪者認為威廉王子和夫人凱瑟琳，在讓公眾了解其子女成長進展方面，比哈利和梅根處理得要好；認為哈利夫婦這方面處理得好的只有10%。而梅根則被公眾認為繼英女王之後，第二名皇室最神秘的成員。



對於哪一位皇室成員最受公眾歡迎，英女王排第一，哈利排第二，威廉排第三，凱瑟琳、梅根與安妮公主同佔第五位。對於王儲查理斯，有39%人認為他將成為一個好國王，不同意的只有16%。有71%人認為英國仍應維持君主制度，想廢除的有21%。



駐英國記者章怡報道